В Первоуральске (Свердловская область) водитель Volkswagen не справился с управлением, врезался в «Ладу» на встречной полосе и погиб на месте. 18-летний молодой человек за рулем отечественной машины был госпитализирован с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«На третьем километре Московского шоссе 52-летний житель Первоуральска, управлявший автомобилем Volkswagen, двигаясь со стороны поселка Талица, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем „Лада“. За рулем „Лады“ находился 18-летний житель Первоуральска. В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. Авария произошла около полуночи 6 сентября.
Погибший водитель имел 34 года стажа и за это время 80 раз привлекался к административной ответственности. Пострадавший находился за рулем всего месяц. Освидетельствование показало, что в момент аварии молодой человек был трезв. Состояние погибшего водителя определят после проведения химико-токсикологической экспертизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!