06 сентября 2025

Свердловский водитель врезался в «Ладу» на встречной полосе и погиб. Фото

Авария произошла ночью с 6 на 7 сентября
Авария произошла ночью с 6 на 7 сентября Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водитель Volkswagen не справился с управлением, врезался в «Ладу» на встречной полосе и погиб на месте. 18-летний молодой человек за рулем отечественной машины был госпитализирован с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«На третьем километре Московского шоссе 52-летний житель Первоуральска, управлявший автомобилем Volkswagen, двигаясь со стороны поселка Талица, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем „Лада“. За рулем „Лады“ находился 18-летний житель Первоуральска. В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. Авария произошла около полуночи 6 сентября.

Погибший водитель имел 34 года стажа и за это время 80 раз привлекался к административной ответственности. Пострадавший находился за рулем всего месяц. Освидетельствование показало, что в момент аварии молодой человек был трезв. Состояние погибшего водителя определят после проведения химико-токсикологической экспертизы.

Фото:

