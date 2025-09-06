Топ новейших сытных заведений в Екатеринбурге

Гастрономический рынок Екатеринбурга продолжает пополняться новыми игроками. За последнее время в городе появились цифровая кофейня, бутербродная, аперитив-бар и другие интересные локации. Подробнее об открытиях последних месяцев — в подборке URA.RU.
«Огниво» (Химиков, 3)
Ресторан с блюдами, приготовленными в печи, открылся на месте Gege. Как говорят создатели, здесь подают comfort food. В меню можно найти шашлыки, стейки, лахмаджун, тартары. Средний чек составляет около 2000-2500 рублей на человека.
«Жуй» (Красноармейская, 2)
Заведение специализируется на бутербродах с различными начинками и французских тостах. Также можно заказать куриный суп, различные каши, сырники, ленивые вареники. Средний чек составит 700 рублей.
«Бистро № 5» (Куйбышева, 21)
На месте бывшей траттории Basilico начало работу новое заведение, специализирующееся на кухне, сочетающей элементы паназиатских и итальянских традиций. В меню представлены сандо-сэндвичи, свекольный хумус, а также классика — рамен, паста, пицца, котлеты из индейки, кремовые супы, тирамису и сметанник.
«ТРУ Шоколад» (Пушкина, 4)
Здесь придерживаются концепции «от боба до плитки»: какао-бобы привозят из разных стран, затем сами обжаривают и делают из них кофе и шоколад. Также в кофейне есть крафтовый сидр, выпечка, гриль-чиз, хумус, зеленая гречка.
«Дринкит» (Малышева, 5)
Цифровая кофейня делает ставку на то, что заказать напиток можно, не прибегая к взаимодействию с бариста. Гости могут составить сами с нуля, заказать и оплатить через приложение или на планшете в заведении. В меню — классический кофе, матча, какао, чай, декаф, десерты, сэндвичи, панини, омлет и каши.
Бар BONO (Вайнера,55)
Новая гастроточка провела техническое открытие 5 сентября. Аперитив-бар делает ставку на итальянскую культуру, но с уральским характером. Обещают различные закуски, классические и авторские коктейли.
