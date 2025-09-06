Сборная команда студентов Свердловской области заняла третье место в командном зачете на международной студенческой легкоатлетической встрече «Королева спорта 2025». Свердловские студенты завоевали шесть медалей — по две золотых, серебряных и бронзовых.
«В Екатеринбурге завершилась международная студенческая легкоатлетическая матчевая встреча „Королева спорта 2025“. Свердловчане завоевали шесть наград — по две золотых, серебряных и бронзовых медалей», — сообщает департамент информационной политики региона в своем telegram-канале. Всего в соревнованиях приняли участие 36 вузов России и Республики Беларусь, а также 86 иностранных спортсменов из Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Эквадора и других стран.
Две золотые медали забрали Милана Садовская в прыжках в длину и мужская эстафетная четверка УрФУ (Василий Попов, Егор Келин, Андрей Григоренко и Егор Колотилов) на дистанции 4?100 метров. Серебряные медали принесли Егор Колотилов (бег на 100 метров) и Егор Келин (110 метров с барьерами), а бронзу — женская эстафетная команда УрФУ (Арина Могаляс, Маргарита Ханкина, Диана Подгорбунская, Ольга Брусенцева) и Алена Шулепина (бег на 1500 метров).
Среди вузовских команд региона в эстафете «Альма-Матер» лучшими стали представители Екатеринбургского филиала Уральского государственного университета физической культуры. Второе место заняла команда Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева, а бронза досталась Уральскому государственному медицинскому университету.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!