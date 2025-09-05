Загадочная история старухи в чемодане: какие премьеры готовит ТЮЗ в Екатеринбурге

Театр юного зрителя в Екатеринбурге анонсировал главные премьеры сезона. Среди новых постановок — пластическая сказка «Муха-Цокотуха» без слов, мрачный и загадочный спектакль по Даниилу Хармсу и многое другое. Все главные ожидаемые постановки ТЮЗа — в подборке URA.RU.
«Мухи-Цокотуха»
Режиссером-хореографом выступил Сергей Землянский, который известен зрителям по постановке «Пиковая дама», художником-постановщиком — заслуженный художник России Максим Обрезков. В новой пластической постановке герои будут танцевать среди бархатных узоров и не проронят ни единого слова. Сказку представят 31 октября.
«Старуха»
Спектакль по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха» покажут впервые осенью. Повествование будет идти от первого лица — мужчины, который однажды встречает загадочную старуху с часами без стрелок. Позже женщина попадает к нему домой и умирает в его квартире, а затем герой пытается избавиться от тела, но оно таинственно исчезает.
«Обыкновенная история»
Постановка по мотивам романа Ивана Гончарова. В спектакле расскажут о взрослении молодого дворянина Александра Адуева, который, приехав в Петербург, попадает под влияние своего дяди-дельца. Разочаровавшись в столичной жизни, романтик-герой возвращается в усадьбу, но через полтора года снова едет в Петербург. Там, отказавшись от своих идеалов, он делает карьеру и претендует на любовь богатой наследницы. Премьеру обещают провести в марте 2026 года.
«Маленький принц»
На репертуаре ТЮЗа появится театральная адаптация повести Антуана де Сент-Экзюпери. В центре сюжета — история о Маленьком принце, который посещает различные планеты, размышляет об одиночестве, дружбе, любви и жизни. Премьера ожидается летом 2026 года.
