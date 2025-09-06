Мужчина врезался на машине в забор
На Чусовском тракте водитель внезапно почувствовал себя плохо, съехал на обочину и столкнулся с забором. Мужчина скончался на месте до приезда сокрой, сообщил очевидец URA.RU.
«Водителю-мужчине стало резко плохо, не справился с управлением и влетел в забор. Предварительно, скончался на месте», — рассказал очевидец.
Авария произошла на 4-5 километре тракта. Охранники предприятия, в забор которого врезался пострадавший, обнаружили водителя еще в сознании. Мужчина скончался до приезда скорой.
