Водитель внезапно скончался за рулем на Чусовском тракте. Фото

Мужчина врезался на машине в забор
Мужчина врезался на машине в забор

На Чусовском тракте водитель внезапно почувствовал себя плохо, съехал на обочину и столкнулся с забором. Мужчина скончался на месте до приезда сокрой, сообщил очевидец URA.RU.

«Водителю-мужчине стало резко плохо, не справился с управлением и влетел в забор. Предварительно, скончался на месте», — рассказал очевидец.

Авария произошла на 4-5 километре тракта. Охранники предприятия, в забор которого врезался пострадавший, обнаружили водителя еще в сознании. Мужчина скончался до приезда скорой.

