06 сентября 2025

Прокуратура проверит законность недопуска пассажиров на рейс в Ереван из Екатеринбурга

Прокуратура проверяет «Уральские авиалинии» из-за нехватки мест на рейсе
Прокуратура оценит соблюдение авиакомпанией закона о защите прав потребителей
После выхода материала на URA.RU Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту недопуска пассажиров на рейс Екатеринбург — Ереван авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 сентября 2025 года. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово из-за замены воздушного судна на самолет меньшей вместимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга выявлена публикация в СМИ, что 04.09.2025 года в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) пассажиры рейса следующего в Ереван авиакомпании „Уральские авиалинии“ не были допущены на рейс в связи с нехваткой мест <...>. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура уточнила, что изучит действия авиаперевозчика на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства.

Десятки пассажиров 4 сентября не смогли попасть на рейс Екатеринбург — Ереван из-за нехватки мест после замены самолета. В течение нескольких часов пассажиров перемещали между различными очередями. К посадке были допущены исключительно те, кто предварительно прошел онлайн-регистрацию. Остальным предложили выбрать между ожиданием следующего рейса, который состоится на следующий день, либо возвратом денежных средств за приобретенные билеты.

