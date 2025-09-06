Прокуратура проверит законность недопуска пассажиров на рейс в Ереван из Екатеринбурга

После выхода материала на URA.RU Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту недопуска пассажиров на рейс Екатеринбург — Ереван авиакомпании «Уральские авиалинии» 4 сентября 2025 года. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово из-за замены воздушного судна на самолет меньшей вместимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга выявлена публикация в СМИ, что 04.09.2025 года в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) пассажиры рейса следующего в Ереван авиакомпании „Уральские авиалинии“ не были допущены на рейс в связи с нехваткой мест <...>. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура уточнила, что изучит действия авиаперевозчика на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства.
Десятки пассажиров 4 сентября не смогли попасть на рейс Екатеринбург — Ереван из-за нехватки мест после замены самолета. В течение нескольких часов пассажиров перемещали между различными очередями. К посадке были допущены исключительно те, кто предварительно прошел онлайн-регистрацию. Остальным предложили выбрать между ожиданием следующего рейса, который состоится на следующий день, либо возвратом денежных средств за приобретенные билеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!