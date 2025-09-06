В Краснотурьинске территории средней школы № 2 открылась первая в Свердловской области научная детская площадка. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что появление такой инфраструктуры поможет формировать интерес к науке у подрастающего поколения и поддерживать традиции региона как индустриального центра.
«Средний Урал всегда был индустриальным центром России, и научные исследования способствовали развитию технологий, новых производств и улучшению качества жизни жителей. Создание таких площадок — это инвестиция в будущее нашей области. Важно, чтобы наука была интересна детям с самого раннего возраста», — передает слова Паслера департамент информационной политики региона в своем telegram-канале.
Новый объект создан в рамках пилотного проекта по инициативе «Десятилетие науки и технологий», которую объявил Президент России. Площадка включает два интерактивных комплекса: «Научную станцию» и «Солнечную систему». В зоне «Научная станция» дети могут познакомиться с основами астрономии, биологии, механики, математики и физики с помощью специальных игровых элементов. Среди них — познавательная панель «Созвездия», ростомер «Зоология» и стенд о строении мышц человека. Комплекс «Солнечная система» выполнен в виде объемной модели космоса.
