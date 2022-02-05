Мужчина в ЯНАО заплатит штраф после написания заявление об угоне

Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции.
Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции.