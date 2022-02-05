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Мужчина в ЯНАО заплатит штраф после написания заявление об угоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина заплатит 60 тысяч рублей Фото:

Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции.

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Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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