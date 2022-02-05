Мужчина в ЯНАО заплатит штраф после написания заявление об угоне

07 февраля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Мужчина заплатит 60 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нетрезвый житель Нового Уренгоя написал заявление об угоне своего автомобиля, который на самом деле никто не угонял. За это на мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Приговором Новоуренгойского городского суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления. Установлено, что в августе прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> сообщил дознавателю ложные сведения о том, что незнакомый ему мужчина совершил угон принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что ранее мужчина не был судим, суд постановил жителю Ямала выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Однако адвокат посчитал такое наказание суровым, подал на апелляцию, но окружной суд оставил решение первой инстанции.