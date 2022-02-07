07 февраля 2022
06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

В Тюмени власти подарили заключенному квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
Из колонии заключенный сможет сразу же поехать в свою новую квартиру Фото:

Заключенный исправительной колонии №1, имеющий статус сироты, получил квартиру от властей в процессе отбывания срока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

«Осужденному, отбывающему наказание в ИК-1, вручили ключи от благоустроенной квартиры. Мужчина относится к категории детей-сирот и подлежит обеспечению жилым помещением», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Из-за того, что он лишился свободы, мужчина не мог заниматься вопросами оформления жилья. На помощь ему пришла сотрудница управления по соблюдению прав человека региональной уголовно-исполнительной инспекции.

В итоге в колонию приехал представитель администрации Абатского района. Осужденный подписал договор социального найма и акт о приемке квартиры, и тут же получил ключи от своего жилья. В нем он сможет поселиться, когда выйдет на свободу.

Ранее URA.RU писало о проблемах, с которыми в Тюменской области сталкиваются сироты при получении жилья. Так, 18-летний тюменец получил квартиру только после обращения в суд. А в Упоровском районе сирота с ребенком вынуждены были снимать жилье после того, как им предоставили неблагоустроенный дом. В итоге администрацию обязали вернуть женщине потраченные деньги.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заключенный исправительной колонии №1, имеющий статус сироты, получил квартиру от властей в процессе отбывания срока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. «Осужденному, отбывающему наказание в ИК-1, вручили ключи от благоустроенной квартиры. Мужчина относится к категории детей-сирот и подлежит обеспечению жилым помещением», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. Из-за того, что он лишился свободы, мужчина не мог заниматься вопросами оформления жилья. На помощь ему пришла сотрудница управления по соблюдению прав человека региональной уголовно-исполнительной инспекции. В итоге в колонию приехал представитель администрации Абатского района. Осужденный подписал договор социального найма и акт о приемке квартиры, и тут же получил ключи от своего жилья. В нем он сможет поселиться, когда выйдет на свободу. Ранее URA.RU писало о проблемах, с которыми в Тюменской области сталкиваются сироты при получении жилья. Так, 18-летний тюменец получил квартиру только после обращения в суд. А в Упоровском районе сирота с ребенком вынуждены были снимать жилье после того, как им предоставили неблагоустроенный дом. В итоге администрацию обязали вернуть женщине потраченные деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...