В Тюмени власти подарили заключенному квартиру

Из колонии заключенный сможет сразу же поехать в свою новую квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенный исправительной колонии №1, имеющий статус сироты, получил квартиру от властей в процессе отбывания срока. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

«Осужденному, отбывающему наказание в ИК-1, вручили ключи от благоустроенной квартиры. Мужчина относится к категории детей-сирот и подлежит обеспечению жилым помещением», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Из-за того, что он лишился свободы, мужчина не мог заниматься вопросами оформления жилья. На помощь ему пришла сотрудница управления по соблюдению прав человека региональной уголовно-исполнительной инспекции.

В итоге в колонию приехал представитель администрации Абатского района. Осужденный подписал договор социального найма и акт о приемке квартиры, и тут же получил ключи от своего жилья. В нем он сможет поселиться, когда выйдет на свободу.

Ранее URA.RU писало о проблемах, с которыми в Тюменской области сталкиваются сироты при получении жилья. Так, 18-летний тюменец получил квартиру только после обращения в суд. А в Упоровском районе сирота с ребенком вынуждены были снимать жилье после того, как им предоставили неблагоустроенный дом. В итоге администрацию обязали вернуть женщине потраченные деньги.

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