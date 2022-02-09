Депутат Госдумы заявил о специальном завышении цен на продукты

Центробанк целенаправленно удерживает инфляцию на высоком уровне, заявил Михаил Делягин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центробанк РФ прилагает усилия для обеспечения стабильного роста инфляции, в следствии чего растут цены на продукты. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, без действий Банка России темпы инфляции затухнут сами по себе.

«Инфляция в РФ затухает сама по себе, потому что и внешние факторы ослабели, и повышение налогов тоже отыграно. Но Банк России делает все для того, чтобы поддержать инфляцию и цены на высоком уровне, рассказывая нам про свою борьбу с ней», — приводятся слова Делягина на его официальном сайте.

По словам депутата, 11 февраля Банк России может повысить ключевую ставку до 9,5%. «Это будет продолжением политики Банка России. Американцы только обещают повысить ставку, а наши уже повышают. Эта мера подстегивает инфляцию», — подытожил он.

Ранее Делягин заявлял, что большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности. По его словам, усиление кризиса и снижение уровня жизни ожидается в 2022 году во многих странах, в том числе и в России. О том, что низкие доходы — ключевая проблема России, также говорил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает агентство Nation News.

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