09 февраля 2022
08 февраля 2022

Тюменская лыжница не смогла завоевать олимпийскую медаль

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Всероссийская массовая лыжная гонка
Лыжница Татьяна Сорина завершила гонку на 10 месте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Лыжница Татьяна Сорина, представляющая на Олимпиаде-2022 Тюменскую область, заняла 10 место в гонке на 10 км классическим стилем. Трансляция соревнований велась в эфире «Первого канала».

Согласно информации с официального сайта Олимпиады, Сорина уступила чемпиону, норвежке Терезе Йохауг, одну минут 11 секунд. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, финишировавшая на четвертой строчке с отставанием от третьего места на 0,1 секунды.

Кроме Сориной, Тюменскую область в Пекине представляют лыжники Иван Якимушкин и Денис Спицов, а также биатлонист Александр Логинов. Последний уже завоевал на Играх бронзовую медаль, Спицов — серебряную.

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Лыжница Татьяна Сорина, представляющая на Олимпиаде-2022 Тюменскую область, заняла 10 место в гонке на 10 км классическим стилем. Трансляция соревнований велась в эфире «Первого канала». Согласно информации с официального сайта Олимпиады, Сорина уступила чемпиону, норвежке Терезе Йохауг, одну минут 11 секунд. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, финишировавшая на четвертой строчке с отставанием от третьего места на 0,1 секунды. Кроме Сориной, Тюменскую область в Пекине представляют лыжники Иван Якимушкин и Денис Спицов, а также биатлонист Александр Логинов. Последний уже завоевал на Играх бронзовую медаль, Спицов — серебряную.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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