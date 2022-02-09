Тюменская лыжница не смогла завоевать олимпийскую медаль

Лыжница Татьяна Сорина завершила гонку на 10 месте (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Лыжница Татьяна Сорина, представляющая на Олимпиаде-2022 Тюменскую область, заняла 10 место в гонке на 10 км классическим стилем. Трансляция соревнований велась в эфире «Первого канала».

Согласно информации с официального сайта Олимпиады, Сорина уступила чемпиону, норвежке Терезе Йохауг, одну минут 11 секунд. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, финишировавшая на четвертой строчке с отставанием от третьего места на 0,1 секунды.

Кроме Сориной, Тюменскую область в Пекине представляют лыжники Иван Якимушкин и Денис Спицов, а также биатлонист Александр Логинов. Последний уже завоевал на Играх бронзовую медаль, Спицов — серебряную.