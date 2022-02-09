09 февраля 2022
08 февраля 2022

Губернатор ХМАО отчитала мэра за стук ручкой во время эфира. «Привяжите ему руки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Мэр Мегиона помешал вести эфир и получил резкое замечание от губернатора ХМАО Натальи Комаровой Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сделала резкое замечание главе Мегиона Олегу Дейнеке. Мэр в течение прямого эфира стучал ручкой по столу. После третьего замечания глава региона не выдержала и отчитала чиновника.

«Заберите у Олега Александровича ручку и привяжите руки. Это просто… Страшно напрягаете», — сказала Комарова во время онлайн-встречи с жителями Мегиона. После замечания глава города в очередной раз извинился, однако ручку не убрал.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала действующего тогда мэра Березовского района Владимира Фомина за поперхнувшегося чиновника. Один из подчиненных мэра во время онлайн-трансляции заседания регионального оперативного штаба начал громко кашлять, что помешало вести эфир и вызвало у главы региона вопросы к его здоровью.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сделала резкое замечание главе Мегиона Олегу Дейнеке. Мэр в течение прямого эфира стучал ручкой по столу. После третьего замечания глава региона не выдержала и отчитала чиновника. «Заберите у Олега Александровича ручку и привяжите руки. Это просто… Страшно напрягаете», — сказала Комарова во время онлайн-встречи с жителями Мегиона. После замечания глава города в очередной раз извинился, однако ручку не убрал. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала действующего тогда мэра Березовского района Владимира Фомина за поперхнувшегося чиновника. Один из подчиненных мэра во время онлайн-трансляции заседания регионального оперативного штаба начал громко кашлять, что помешало вести эфир и вызвало у главы региона вопросы к его здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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