После слов Комаровой аэропорты ХМАО ждет масштабная ревизия

Аэропорты в ХМАО проверят на готовность к международным перелетам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила региональным рабочим группам оценить готовность аэропортов в Сургуте, Нижневартвоске и Ханты-Мансийске к международным перевозкам. Об этом глава региона заявила во время заседания оперативного штаба Югры.

«Федеральный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов по открытым международным маршрутам из аэропортов Нижневартовска, Ханты-Мансийска. В связи с этим поручаю рабочим группам внести соответствующие защитные протоколы и изменения, если в этом есть необходимость. Еще раз все проверить и оценить готовность работы», — сказала Комарова. Вместе с этим глава региона рекомендовала жителям ХМАО, планирующим поездку за границу, сделать прививку от коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что региональный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана. Вместе с этим по ряду направлений будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы и Питера.