14 февраля 2022
13 февраля 2022
12 февраля 2022

После слов Комаровой аэропорты ХМАО ждет масштабная ревизия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , аэропорт, регистрация на рейс, пассажиры, туризм
Аэропорты в ХМАО проверят на готовность к международным перелетам Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила региональным рабочим группам оценить готовность аэропортов в Сургуте, Нижневартвоске и Ханты-Мансийске к международным перевозкам. Об этом глава региона заявила во время заседания оперативного штаба Югры.

«Федеральный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов по открытым международным маршрутам из аэропортов Нижневартовска, Ханты-Мансийска. В связи с этим поручаю рабочим группам внести соответствующие защитные протоколы и изменения, если в этом есть необходимость. Еще раз все проверить и оценить готовность работы», — сказала Комарова. Вместе с этим глава региона рекомендовала жителям ХМАО, планирующим поездку за границу, сделать прививку от коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что региональный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана. Вместе с этим по ряду направлений будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы и Питера.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила региональным рабочим группам оценить готовность аэропортов в Сургуте, Нижневартвоске и Ханты-Мансийске к международным перевозкам. Об этом глава региона заявила во время заседания оперативного штаба Югры. «Федеральный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов по открытым международным маршрутам из аэропортов Нижневартовска, Ханты-Мансийска. В связи с этим поручаю рабочим группам внести соответствующие защитные протоколы и изменения, если в этом есть необходимость. Еще раз все проверить и оценить готовность работы», — сказала Комарова. Вместе с этим глава региона рекомендовала жителям ХМАО, планирующим поездку за границу, сделать прививку от коронавируса. Ранее URA.RU писало, что региональный оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана. Вместе с этим по ряду направлений будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы и Питера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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