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Бывший тюменский силовик стал чиновником в Красноярске

© Служба новостей «URA.RU»
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Красноярский экономический форум 2017. Первый день. Красноярск, речной вокзал, енисей, красноярск
Эдуард Радченко стал директором департамента транспорта Красноярского края Фото:

Департамент транспорта Красноярска возглавил Эдуард Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Красноярска. Ранее Радченко занимал должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области.

«Руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска — Радченко Эдуард Петрович», — указано на официальном сайте городской администрации Красноярска. До этого он был заместителем руководителя УМВД по Тюменской области.

Радчено родился в Красноярске 1 февраля 1965 года. Является выпускником Красноярского политехнического института, который закончил по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Также он закончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция».

Как ранее писало URA.RU, Радченко был назначен заместителем руководителя УМВД по Тюменской области в ноябре 2015 года. Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.

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Департамент транспорта Красноярска возглавил Эдуард Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Красноярска. Ранее Радченко занимал должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области. «Руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска — Радченко Эдуард Петрович», — указано на официальном сайте городской администрации Красноярска. До этого он был заместителем руководителя УМВД по Тюменской области. Радчено родился в Красноярске 1 февраля 1965 года. Является выпускником Красноярского политехнического института, который закончил по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Также он закончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция». Как ранее писало URA.RU, Радченко был назначен заместителем руководителя УМВД по Тюменской области в ноябре 2015 года. Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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