Бывший тюменский силовик стал чиновником в Красноярске

Эдуард Радченко стал директором департамента транспорта Красноярского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент транспорта Красноярска возглавил Эдуард Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Красноярска. Ранее Радченко занимал должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области.

«Руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска — Радченко Эдуард Петрович», — указано на официальном сайте городской администрации Красноярска. До этого он был заместителем руководителя УМВД по Тюменской области.

Радчено родился в Красноярске 1 февраля 1965 года. Является выпускником Красноярского политехнического института, который закончил по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Также он закончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция».

Как ранее писало URA.RU, Радченко был назначен заместителем руководителя УМВД по Тюменской области в ноябре 2015 года. Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.