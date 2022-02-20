Бывший тюменский силовик стал чиновником в Красноярске

Департамент транспорта Красноярска возглавил Эдуард Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Красноярска. Ранее Радченко занимал должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области.
«Руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска — Радченко Эдуард Петрович», — указано на официальном сайте городской администрации Красноярска. До этого он был заместителем руководителя УМВД по Тюменской области.
Радчено родился в Красноярске 1 февраля 1965 года. Является выпускником Красноярского политехнического института, который закончил по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Также он закончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция».
Как ранее писало URA.RU, Радченко был назначен заместителем руководителя УМВД по Тюменской области в ноябре 2015 года. Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.
Департамент транспорта Красноярска возглавил Эдуард Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Красноярска. Ранее Радченко занимал должность заместителя руководителя УМВД по Тюменской области. «Руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска — Радченко Эдуард Петрович», — указано на официальном сайте городской администрации Красноярска. До этого он был заместителем руководителя УМВД по Тюменской области. Радчено родился в Красноярске 1 февраля 1965 года. Является выпускником Красноярского политехнического института, который закончил по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Также он закончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция». Как ранее писало URA.RU, Радченко был назначен заместителем руководителя УМВД по Тюменской области в ноябре 2015 года. Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.