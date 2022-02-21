Тюменские автоинспекторы устроят охоту на пьяных автолюбителей

В ночь с 22 на 23 февраля 2022 года тюменские автоинспекторы будут отлавливать пьяных автолюбителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ночь с 22 на 23 февраля сотрудники ГИБДД устроят негласный рейд по выявлению нетрезвых автолюбителей в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что экипажи ДПС, в частности, будут дежурить рядом с тюменскими барами и ресторанами.

«Сотрудники ДПС будут дежурить рядом с увеселительными заведениями Тюмени. Многие тюменцы приезжают на корпоративы на личных автомобилях. Отмечают, едут домой в нетрезвом состоянии и попадают в ДТП. Поэтому в ГИБДД решили взять потенциальных нарушителей под особый контроль. То есть, сегодня ночью водителей на дорогах Тюмени будут останавливать чаще, чем обычно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном УГИБДД агентству сообщили, что сотрудники ДПС в ночь с 22 на 23 февраля действительно будут уделять особое внимание посетителям увеселительных заведений Тюмени. «Усиленного режима несения службы не будет, но, с учетом того, что сейчас идут предпраздничные корпоративы, сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание выявлению потенциально нетрезвых автолюбителей», — пояснили там агентству.