21 февраля 2022

Тюменские автоинспекторы устроят охоту на пьяных автолюбителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В ночь с 22 на 23 февраля 2022 года тюменские автоинспекторы будут отлавливать пьяных автолюбителей Фото:

В ночь с 22 на 23 февраля сотрудники ГИБДД устроят негласный рейд по выявлению нетрезвых автолюбителей в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что экипажи ДПС, в частности, будут дежурить рядом с тюменскими барами и ресторанами.

«Сотрудники ДПС будут дежурить рядом с увеселительными заведениями Тюмени. Многие тюменцы приезжают на корпоративы на личных автомобилях. Отмечают, едут домой в нетрезвом состоянии и попадают в ДТП. Поэтому в ГИБДД решили взять потенциальных нарушителей под особый контроль. То есть, сегодня ночью водителей на дорогах Тюмени будут останавливать чаще, чем обычно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном УГИБДД агентству сообщили, что сотрудники ДПС в ночь с 22 на 23 февраля действительно будут уделять особое внимание посетителям увеселительных заведений Тюмени. «Усиленного режима несения службы не будет, но, с учетом того, что сейчас идут предпраздничные корпоративы, сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание выявлению потенциально нетрезвых автолюбителей», — пояснили там агентству.

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В ночь с 22 на 23 февраля сотрудники ГИБДД устроят негласный рейд по выявлению нетрезвых автолюбителей в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что экипажи ДПС, в частности, будут дежурить рядом с тюменскими барами и ресторанами. «Сотрудники ДПС будут дежурить рядом с увеселительными заведениями Тюмени. Многие тюменцы приезжают на корпоративы на личных автомобилях. Отмечают, едут домой в нетрезвом состоянии и попадают в ДТП. Поэтому в ГИБДД решили взять потенциальных нарушителей под особый контроль. То есть, сегодня ночью водителей на дорогах Тюмени будут останавливать чаще, чем обычно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном УГИБДД агентству сообщили, что сотрудники ДПС в ночь с 22 на 23 февраля действительно будут уделять особое внимание посетителям увеселительных заведений Тюмени. «Усиленного режима несения службы не будет, но, с учетом того, что сейчас идут предпраздничные корпоративы, сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание выявлению потенциально нетрезвых автолюбителей», — пояснили там агентству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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