Милиция ДНР взяла в плен украинского военного Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Гражданская война на Украине

Народная милиция Донецкой народной Республики (ДНР) опубликовала видео со сдавшимся в плен украинским военным. Он рассказал, что зарплаты хватает ему только на жизнь.

«Ты, сынок, не ту сторону выбрал», — сказал представитель народной милиции, обращаясь к военному. Плененный мужчина ответил, что уже понял это. На вопрос о зарплате украинский военный ответил: «Зарплаты хватает только на жизнь. На лекарства для матери уже не остается».

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.