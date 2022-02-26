В ДНР показали сдавшегося в плен украинского военного. Видео

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Милиция ДНР взяла в плен украинского военного Фото:
новость из сюжета
Гражданская война на Украине

Народная милиция Донецкой народной Республики (ДНР) опубликовала видео со сдавшимся в плен украинским военным. Он рассказал, что зарплаты хватает ему только на жизнь.

«Ты, сынок, не ту сторону выбрал», — сказал представитель народной милиции, обращаясь к военному. Плененный мужчина ответил, что уже понял это. На вопрос о зарплате украинский военный ответил: «Зарплаты хватает только на жизнь. На лекарства для матери уже не остается».

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Народная милиция Донецкой народной Республики (ДНР) опубликовала видео со сдавшимся в плен украинским военным. Он рассказал, что зарплаты хватает ему только на жизнь. «Ты, сынок, не ту сторону выбрал», — сказал представитель народной милиции, обращаясь к военному. Плененный мужчина ответил, что уже понял это. На вопрос о зарплате украинский военный ответил: «Зарплаты хватает только на жизнь. На лекарства для матери уже не остается». Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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