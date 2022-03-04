Власти ЯНАО увеличат зарплаты в спортивных учреждениях

Оклад для общеотраслевых специалистов был увеличен на 200 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО проиндексируют размеры окладов для работников госучреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту. Как сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства, самый высокооплачиваемый общеотраслевой служащий — это начальник отдела с должностным окладом в 24,5 тысячи рублей.

«Проект постановления предусматривает приведение Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствие с постановлениями Правительства ЯНАО „Об индексации“», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

После подписания постановления губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, оклады у большинства общеотраслевых профессионалов будут увеличены в среднем на 200 рублей. Таким образом, врач по спортивной медицине вместо 24 тысяч и 100 рублей будет получать 24 391, а аналитики, бухгалтера, экономисты и программисты будут получать 18 тысяч и 300 рублей по окладу вместо 18 тысяч и 100 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО проиндексировали размер окладов для работников ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы ЯНАО» (ГКУ «Ямалспас»). Размер выплаты для начальника аварийно-спасательной службы «Ямалспаса» будет поднят до 60 тысяч рублей, а для его заместителей до 42 тысяч рублей.

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