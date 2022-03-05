Симоньян предложила национализировать IKEA. Видео

05 марта 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила национализировать склады и магазины нидерландской производственно-розничной торговой группа IKEA. По ее мнению, это нужно сделать для того, чтобы россияне не остались без источника дохода. «А чего мы не национализируем просто эту ИКЕА: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать?», — сообщила на своей странице в Instagram Симоньян. Компания IKEA временно остановила работу своих магазинов на территории РФ 4 марта. Это связано с бойкотом зарубежными компаниями российского рынка после проведения Россией спецоперации по денацификации Украины. Власти РФ объяснили уход зарубежных компаний из России тем, что фирмы не могут сопротивляться политике своих государств, даже невыгодной их собственному бизнесу. Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)