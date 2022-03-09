Тюменка лишилась украшений на 700 тысяч рублей перед венчанием

Перед венчанием женщина обнаружила, что у нее украли драгоценности (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Перед венчанием в церкви жительница Тюмени обнаружила, что у нее украли ювелирные украшения на сумму в 700 тысяч рублей, некоторые из которых она хотела надеть на обряд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В полицию с заявлением обратилась тюменка 1984 года рождения. Готовясь к своему венчанию, она решила подобрать украшения к платью. Но ящик комода, где они хранились, оказался пуст. Стоимость украденного женщина оценила в 700 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сначала тюменка сама попыталась установить преступника. Дверь в квартиру была не взломана, и, так как женщина часто ездит в турпоездки и оставляет ключи знакомым, она решила, что кражу совершил кто-то из них. В квартире установили вебкамеру, в надежде, что преступник вернется, но этого не произошло. Тогда к делу привлекли полицию.

«Был изучен круг знакомых потерпевшей. Подозрение пало на неоднократно судимого 37-летнего соседа. Мужчина признался и пояснил, что ранее соседка попросила его забрать из квартиры ее вещи. Среди них оказались ключи, которые злоумышленник оставил себе. Пару дней спустя он проник в жилье и забрал 26 золотых украшений», — рассказали в УМВД.

Похищенное преступник продавал на протяжении двух месяцев. После признания он выкупил часть украшений из ломбарда и вернул пострадавшей. Однако на него все равно завели уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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