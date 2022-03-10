В Курганской области отток населения вырос вдвое

Население Курганской области сократилось в 2021 году за счет миграции на 3682 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Население Курганской области по итогам 2021 года сократилось за счет миграции на 3682 человека. Это в 2,25 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Свердловскстат.

По данным ведомства, в 2021 году в Курганскую область приехали 26 408 человек, уехали из региона 30 090 человек. Миграционная убыль составила 3682 человек (45,3 на 10 тысяч населения). В 2020 году миграционная убыль населения региона составляла 1636 человек (19,9 на 10 тысяч населения).

«В 2021 году в Курганской области наблюдалась миграционная убыль населения. Число прибывших сократилось на 2454 человека (на 8,5%), а выбывших — на 408 человек (на 1,3%)», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

В целом численность населения региона в 2021 году сократилась на 13 092 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 71,9%, миграционной убыли — на 28,1%. «В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечено снижение на 2,8% (206 человек) числа родившихся и увеличение на 16,6% (2362 человека) числа умерших. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения (на 120 человек). Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. В начале 2022 года в Курганской области проживало 804 769 человек (в начале 2021 года было 818 570 человек).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам