16 марта 2022

Тюменские депутаты хотят запретить детям ходить в кальянные

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бара
Детей до 16 лет ночью не пустят в бар с кальянами Фото:

Тюменские депутаты планируют запретить несовершеннолетним заходить ночью в бары, где курят кальяны, а также в табачные магазины. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

«Ограничить нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа табачной продукции, никотинсодержащей продукции, использование кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится в документе.

Кроме того, законопроект предполагает ограничение нахождения несовершеннолетних в местах торговли исключительно табачной и никотинсодержащей продукции. Предполагается, что документ будет рассмотрен на следующем заседании комитета по соцполитике Тюменской областной думы.

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Тюменские депутаты планируют запретить несовершеннолетним заходить ночью в бары, где курят кальяны, а также в табачные магазины. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Ограничить нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа табачной продукции, никотинсодержащей продукции, использование кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится в документе. Кроме того, законопроект предполагает ограничение нахождения несовершеннолетних в местах торговли исключительно табачной и никотинсодержащей продукции. Предполагается, что документ будет рассмотрен на следующем заседании комитета по соцполитике Тюменской областной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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