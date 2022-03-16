Тюменские депутаты хотят запретить детям ходить в кальянные

Детей до 16 лет ночью не пустят в бар с кальянами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские депутаты планируют запретить несовершеннолетним заходить ночью в бары, где курят кальяны, а также в табачные магазины. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

«Ограничить нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа табачной продукции, никотинсодержащей продукции, использование кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится в документе.

Кроме того, законопроект предполагает ограничение нахождения несовершеннолетних в местах торговли исключительно табачной и никотинсодержащей продукции. Предполагается, что документ будет рассмотрен на следующем заседании комитета по соцполитике Тюменской областной думы.