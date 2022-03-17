Пермякам обещают теплые выходные

Выходные в Прикамье будут теплыми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Синоптики прогнозируют в Пермском крае теплые выходные дни 19 и 20 марта. Максимальная температура в субботу достигнет +7 градусов. В воскресенье будет уже прохладнее — не более +5.

«В субботу в Пермском крае ясно, без осадков. Температура воздуха ночью −7…−12, днем +2…+7. В воскресенье ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью −4…−9, днем 0…+5», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Ранее синоптики сообщали, что, по среднесрочным прогнозам, на следующей неделе регион ожидает очередное арктическое вторжение. Поэтому температура не поднимется выше нуля градусов, а полноценная весна в Прикамье придет не раньше апреля.