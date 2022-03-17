17 марта 2022

Пермякам обещают теплые выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, облака, небо, природа, весна, птицы на деревьях
Выходные в Прикамье будут теплыми Фото:

Синоптики прогнозируют в Пермском крае теплые выходные дни 19 и 20 марта. Максимальная температура в субботу достигнет +7 градусов. В воскресенье будет уже прохладнее — не более +5.

«В субботу в Пермском крае ясно, без осадков. Температура воздуха ночью −7…−12, днем +2…+7. В воскресенье ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью −4…−9, днем 0…+5», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Ранее синоптики сообщали, что, по среднесрочным прогнозам, на следующей неделе регион ожидает очередное арктическое вторжение. Поэтому температура не поднимется выше нуля градусов, а полноценная весна в Прикамье придет не раньше апреля.

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Синоптики прогнозируют в Пермском крае теплые выходные дни 19 и 20 марта. Максимальная температура в субботу достигнет +7 градусов. В воскресенье будет уже прохладнее — не более +5. «В субботу в Пермском крае ясно, без осадков. Температура воздуха ночью −7…−12, днем +2…+7. В воскресенье ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью −4…−9, днем 0…+5», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Ранее синоптики сообщали, что, по среднесрочным прогнозам, на следующей неделе регион ожидает очередное арктическое вторжение. Поэтому температура не поднимется выше нуля градусов, а полноценная весна в Прикамье придет не раньше апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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