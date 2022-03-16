16 марта 2022

Весна в Пермь придет не раньше апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, деревья, почки, природа, весна, верба
Значительное потепление придет в Пермский край не раньше апреля Фото:

Полноценная весна в Пермский край придет не раньше апреля, а на следующей неделе регион ждет очередное арктическое вторжение. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и Я».

«Скорее всего уже масштабных 20-градусных морозов не будет, но при такой синоптической ситуации днем мы не увидим существенного положительного фона температуры. Пока прогнозируемые дневные максимумы едва превышают 0 градусов», — пишут синоптики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в Пермском крае в течение последней недели марта дневная температура воздуха составляла +5…+10 градусов, отмечают они. Если среднесрочные прогнозы оправдаются, то март в этом году может войти в тройку самых холодных за последние 22 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что морозы во вторую неделю марта побили температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья 8 марта столбик термометра опустился почти до -27 градусов. К середине месяца морозы ослабли, но не сильно.

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Полноценная весна в Пермский край придет не раньше апреля, а на следующей неделе регион ждет очередное арктическое вторжение. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и Я». «Скорее всего уже масштабных 20-градусных морозов не будет, но при такой синоптической ситуации днем мы не увидим существенного положительного фона температуры. Пока прогнозируемые дневные максимумы едва превышают 0 градусов», — пишут синоптики на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В 2021 году в Пермском крае в течение последней недели марта дневная температура воздуха составляла +5…+10 градусов, отмечают они. Если среднесрочные прогнозы оправдаются, то март в этом году может войти в тройку самых холодных за последние 22 года. Ранее URA.RU рассказывало, что морозы во вторую неделю марта побили температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья 8 марта столбик термометра опустился почти до -27 градусов. К середине месяца морозы ослабли, но не сильно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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