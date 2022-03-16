Весна в Пермь придет не раньше апреля

Значительное потепление придет в Пермский край не раньше апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полноценная весна в Пермский край придет не раньше апреля, а на следующей неделе регион ждет очередное арктическое вторжение. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и Я».

«Скорее всего уже масштабных 20-градусных морозов не будет, но при такой синоптической ситуации днем мы не увидим существенного положительного фона температуры. Пока прогнозируемые дневные максимумы едва превышают 0 градусов», — пишут синоптики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в Пермском крае в течение последней недели марта дневная температура воздуха составляла +5…+10 градусов, отмечают они. Если среднесрочные прогнозы оправдаются, то март в этом году может войти в тройку самых холодных за последние 22 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что морозы во вторую неделю марта побили температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья 8 марта столбик термометра опустился почти до -27 градусов. К середине месяца морозы ослабли, но не сильно.