18 марта 2022

У главы курганского ГУ МЧС появился новый заместитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный расчет
В руководстве ГУ МЧС по Курганской области произошли кадровые перестановки Фото:

Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области назначен полковник Алексей Яров. В ведомстве он будет отвечать за надзорную деятельность и профилактическую работу. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Яров Алексей Владимирович. Заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы», — указано на сайте в разделе «Руководство».

В пресс-службе ведомства подтвердили URA.RU назначение Ярова на новый пост. Ранее он занимал должность замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. До этого он был заместителем начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности.

Должность замначальника регионального ГУ МЧС — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы была вакантной с февраля. Как ранее сообщало URA.RU, занимавший ее полковник внутренней службы Дмитрий Пелих назначен заместителем начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению. Также сообщалось, что в 2021 году три замначальника ГУ МЧС ушли на пенсию. Среди них — первый замглавы ведомства Валерий Земляных. На его место новый сотрудник пока не назначен.

Алексей Яров назначен заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области
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Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области назначен полковник Алексей Яров. В ведомстве он будет отвечать за надзорную деятельность и профилактическую работу. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Яров Алексей Владимирович. Заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы», — указано на сайте в разделе «Руководство». В пресс-службе ведомства подтвердили URA.RU назначение Ярова на новый пост. Ранее он занимал должность замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. До этого он был заместителем начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности. Должность замначальника регионального ГУ МЧС — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы была вакантной с февраля. Как ранее сообщало URA.RU, занимавший ее полковник внутренней службы Дмитрий Пелих назначен заместителем начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению. Также сообщалось, что в 2021 году три замначальника ГУ МЧС ушли на пенсию. Среди них — первый замглавы ведомства Валерий Земляных. На его место новый сотрудник пока не назначен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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