В руководстве ГУ МЧС по Курганской области произошли кадровые перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области назначен полковник Алексей Яров. В ведомстве он будет отвечать за надзорную деятельность и профилактическую работу. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Яров Алексей Владимирович. Заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы», — указано на сайте в разделе «Руководство».

В пресс-службе ведомства подтвердили URA.RU назначение Ярова на новый пост. Ранее он занимал должность замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. До этого он был заместителем начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности.

Должность замначальника регионального ГУ МЧС — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы была вакантной с февраля. Как ранее сообщало URA.RU, занимавший ее полковник внутренней службы Дмитрий Пелих назначен заместителем начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению. Также сообщалось, что в 2021 году три замначальника ГУ МЧС ушли на пенсию. Среди них — первый замглавы ведомства Валерий Земляных. На его место новый сотрудник пока не назначен.

Алексей Яров назначен заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области Фото: 45.mchs.gov.ru

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