Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области назначен полковник Алексей Яров. В ведомстве он будет отвечать за надзорную деятельность и профилактическую работу. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«Яров Алексей Владимирович. Заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы», — указано на сайте в разделе «Руководство».
В пресс-службе ведомства подтвердили URA.RU назначение Ярова на новый пост. Ранее он занимал должность замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. До этого он был заместителем начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности.
Должность замначальника регионального ГУ МЧС — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы была вакантной с февраля. Как ранее сообщало URA.RU, занимавший ее полковник внутренней службы Дмитрий Пелих назначен заместителем начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению. Также сообщалось, что в 2021 году три замначальника ГУ МЧС ушли на пенсию. Среди них — первый замглавы ведомства Валерий Земляных. На его место новый сотрудник пока не назначен.
Алексей Яров назначен заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области
Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области назначен полковник Алексей Яров. В ведомстве он будет отвечать за надзорную деятельность и профилактическую работу. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Яров Алексей Владимирович. Заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы», — указано на сайте в разделе «Руководство». В пресс-службе ведомства подтвердили URA.RU назначение Ярова на новый пост. Ранее он занимал должность замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. До этого он был заместителем начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности. Должность замначальника регионального ГУ МЧС — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы была вакантной с февраля. Как ранее сообщало URA.RU, занимавший ее полковник внутренней службы Дмитрий Пелих назначен заместителем начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению. Также сообщалось, что в 2021 году три замначальника ГУ МЧС ушли на пенсию. Среди них — первый замглавы ведомства Валерий Земляных. На его место новый сотрудник пока не назначен.