Курганцам в кинотеатрах покажут культовые фильмы 90-х

Фильмы Алексея Балабанова покажут, как минимум, в трех кинотеатрах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В кинотеатрах Кургана с 24 марта покажут фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Данная информация размещена на сайтах и в аккаунтах кинотеатров.

«Совсем немного осталось до ностальгического „а-а-а“ и большого юбилея — 25 лет легендарной истории! <…> С 24 марта возвращаются на экраны культовые „Брат“ и „Брат 2“ — приходите смотреть в „Клумбе Синема“», — указано в группе территории развлечений «Клумба» (ТРЦ «Стрекоза») в соцсети «ВКонтакте».

На сайте кинотеатра указано, что фильм можно увидеть с 24 по 30 марта. На момент написания новости, 30 марта было последним днем, указанным в расписании. Стоимость билетов составляет 210 рублей. Также информация о прокате размещена на сайтах кинотеатра «Пушкинский» (ТРЦ «Пушкинский») и Ultra cinema (ТРЦ «ГиперСити»). В «Пушкинском» прокат идет до 27 марта, а стоимость билета составляет от 250 до 290 рублей. В Ultra cinema указано, что фильмы покажут 24 и 25 марта. Расписание на следующие дни, на момент написания новости, не было размещено. Стоимость билета на сеанс в этом кинотеатре составляет от 270 до 290 рублей. На сайте кинотеатра «Россия», на момент написания новости, фильмов Балабанова не было в расписании.

После начала проведения спецоперации на Украине Warner Bros, Walt Disney Company и Sony Pictures приостановили выход на экраны российских кинотеатров художественных фильмов. В ответ представители российского кинопрокатчика «Централ партнершип» заявили, что в прокат кинотеатров России вернутся кассовые кинохиты «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». Также в список были включены фильмы «Брат», «Брат-2» и «Жмурки».

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