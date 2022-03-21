Родственник тюменского чиновника занял высокий пост в культуре

Олег Машуков был назначен на должность заместителя гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителем генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) был назначен Олег Машуков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным инсайдеров агентства, он является близким родственником директора областного департамента инвестполитики Антона Машукова.

«Машуков Олег Андреевич занял в ТКТО должность заместителя генерального директора по эксплуатации имущественного комплекса и материально-техническому обеспечению», — отметил источник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что новый заместитель гендиректора Тюменского концертно-театрального общества является родственником действующего директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова. «Насколько мне известно, Машуковы являются братьями. При этом, Антон Машуков никак не мог повлиять на получение Олегом Машуковым должности в ТКТО, поскольку это направление курируют другие люди. Профессиональные компетенции последнего вполне соответствуют должности заместителя гендиректора ТКТО», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Антон Машуков был назначен на должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в октябре 2020 года. До этого он возглавлял АНО «Агентство развития научно-образовательных проектов». Машуков также был финалистом конкурса «Лидеры России» 2019 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам