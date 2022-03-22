22 марта 2022
21 марта 2022

В Кургане начали работать заведения, массово закрытые приставами

© Служба новостей «URA.RU»
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Уличная еда. Екатеринбург, открыто, табличка
В Кургане открыты заведения сети комплексов «7 и Я» Фото:

Сеть заведений «7 и Я» курганского предпринимателя Вургуна Агаева возобновила работу после массового закрытия по решениям судов. Контролировали исполнение решений судебные приставы. Бизнесмен рассказал URA.RU, что все нарушения, из-за которых деятельность приостанавливали, устранены.

«Мы исправили все нарушения пожарной безопасности, что установили сотрудники МЧС. И теперь все объекты открыты. Они совершенно безопасны и принимают клиентов», — рассказал Агаев.

В документах (копия есть в распоряжении ред.) судебных приставов говорится, что исполнительные производство окончены. Речь идет о ресторанно-гостиничном комплексе в 11 микрорайоне, комплексе горячих источников по ул. Карбышева, 33б, 33а, а также магазине на ул. Омская, 140ж. «Отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а также установленные для должника ограничения», — сказано в документах. В пресс-службе УФССП России по Курганской области URA.RU подтвердили, что исполнительные производства окончены фактическим исполнением в связи с устранением нарушений, указанных в исполнительных документах.

В декабре 2021 года URA.RU писало, что из-за нарушения требований пожарной безопасности в Кургане приостановлена работа пяти объектов ресторанно-гостиничных комплексов. В них создавалась угроза жизни и здоровью людей.

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Сеть заведений «7 и Я» курганского предпринимателя Вургуна Агаева возобновила работу после массового закрытия по решениям судов. Контролировали исполнение решений судебные приставы. Бизнесмен рассказал URA.RU, что все нарушения, из-за которых деятельность приостанавливали, устранены. «Мы исправили все нарушения пожарной безопасности, что установили сотрудники МЧС. И теперь все объекты открыты. Они совершенно безопасны и принимают клиентов», — рассказал Агаев. В документах (копия есть в распоряжении ред.) судебных приставов говорится, что исполнительные производство окончены. Речь идет о ресторанно-гостиничном комплексе в 11 микрорайоне, комплексе горячих источников по ул. Карбышева, 33б, 33а, а также магазине на ул. Омская, 140ж. «Отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а также установленные для должника ограничения», — сказано в документах. В пресс-службе УФССП России по Курганской области URA.RU подтвердили, что исполнительные производства окончены фактическим исполнением в связи с устранением нарушений, указанных в исполнительных документах. В декабре 2021 года URA.RU писало, что из-за нарушения требований пожарной безопасности в Кургане приостановлена работа пяти объектов ресторанно-гостиничных комплексов. В них создавалась угроза жизни и здоровью людей.
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