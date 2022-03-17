Глава ЯНАО рассказал о судьбе бюджета в условиях санкций

Власти ЯНАО выплатят тундровикам удвоенные «кочевые» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сокращение доходной части бюджета ЯНАО не повлияет на ход строительства ключевых объектов и социальные обязательства властей. Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов в интервью телеканалу «Ямал-Медиа», уже сейчас принято решение о дополнительных выплатах тундровикам из числа коренного населения.

«Мы приняли решение выплатить дополнительные кочевые нашим тундровикам. Сейчас как раз проходят Дни оленеводов, когда люди могут закупиться впрок, что называется, на ближайшие месяцы. По тому же принципу, что мы делали в ковид для семей с детьми, для людей старшего возраста, сделаем удвоенные „кочевые“. Решение будет реализовано в ближайшие дни», — приводит слова Дмитрия Артюхова телеграм-канал «Пул 89», анонсирующий выход интервью губернатора.

Глава региона пояснил, что принять решение о выплатах позволил указ президента РФ Владимира Путина, предоставившего региональным властям самостоятельно определять дополнительные категории тех, кто нуждается в первоочередной помощи. Властям Ямала пришлось отказаться от избыточных расходов, а также новых проектов, не имеющих первостепенного значения — это дало возможность не только сэкономить, но сформировать региональный резервный фонд.

«Снизив сегодня доходную базу, подойдя максимально к этому осторожно, мы все равно закрываем все задачи по строительству ключевых объектов и, самое главное, по выполнению всех социальных обязательств, — рассказал губернатор. — Самое главное, что все ключевые позиции: социальные обязательства, наши объекты, которые мы должны выполнить — они все в действующем бюджете учтены и финансирование будет, как и запланировано».

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты заксобрания ЯНАО приняли поправки в окружной бюджет. При этом президент Владимир Путин для противодействия санкциям Запада перевел управление страной в ручной режим.

Жесточайшие санкции в отношении России и ее граждан были введены со стороны США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине. При этом российские власти неоднократно заявляли, что цель операции является демилитаризация и денацификация государства, а не оккупация страны.

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