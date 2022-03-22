По словам инсайдеров, переговоры начались задолго до ухода Enel из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Итальянский концерн Enel ведет переговоры о продаже Среднеуральской ГРЭС в Свердловской области с холдингом «Т Плюс» Виктора Вексельберга. Эту информацию подтвердили URA.RU два не связанных друг с другом источника.

По словам человека, знакомого с ходом подготовки сделки, диалог начался задолго до решения концерна об уходе с российского рынка, как минимум с лета 2021 года. Все это время стороны не могут договориться о стоимости сделки.

«Т Плюс» вел переговоры и по их словам, успешно. Сумма держится в секрете и из-за нее сейчас и идет спор, иначе сделка бы уже состоялась», — пояснил инсайдер.

Другой источник — человек, хорошо знакомый с ситуацией в энергетической отрасли региона, также рассказал, что новым собственником Среднеуральской ГРЭС, вероятно, станет «Т Плюс». Он подтвердил, что переговоры с компанией начались еще до европейских санкций.

«Разговоры о продаже Среднеуральской ГРЭС велись дано, поэтому нынешняя ситуация только ускорит эту сделку», — отметил собеседник издания. В пресс-службах «Энел Россия» и «Т Плюс» отказались от комментариев.

Об уходе Enel из России заявил 21 марта гендиректор концерна Франческо Стараче. Он уточнил, что планируется продажа активов, которые занимаются производством тепловой энергии. Покинуть российский рынок компания рассчитывает в течение нескольких месяцев.

Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, которая обеспечивает почти на 30% теплом и горячей водой Екатеринбург и на 100% — соседние Среднеуральск и Верхнюю Пышму. Доля выработки электроэнергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области — около 10%.

ПАО «Энел Россия» — «дочка» Enel, которая владеет всеми российскими активами, зарегистрирована в Екатеринбурге. Всего компании принадлежат три ГРЭС (еще две находятся в Тверской области и Ставропольском крае), Азовская ветряная электростанция (Ростовская область) и строящаяся Кольская ВЭС (Мурманская область). Ранее в Enel также входила Рефтинская ГРЭС в Свердловской области. В июле 2020 года ее продали «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрея Мельниченко.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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