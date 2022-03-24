В ХМАО включили льготы для жителей в пакет мер против санкций

Власти ХМАО окажут помощь югорчанам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ХМАО включили в план по борьбе с западными санкциями ряд льгот для нуждающихся югорчан. Об этом сообщила и. о. директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова на брифинге для журналистов.

«Прежде всего, это оказание помощи отдельным категориям граждан. Это семьи с низкими доходами и семьи, которые имеют детей инвалидов. Им предусмотрено оказание единовременной помощи в размере 5 тысяч на каждого ребенка в этой семье», — сообщила Круглова.

Чиновница также добавила, что окружные власти собираются проиндексировать порядка десяти видов различных социальных пособий. «Они будут проиндексированы на коэффициент инфляции. Он сейчас уточняется», — резюмировала Круглова.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти подготовили план по борьбе с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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