30 марта 2022

Абрамченко назвала срок, на который России хватит запасов сахара

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
По словам Виктории Абрамченко, в России запретили экспортировать сахар Фото:
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Запасов сахара в России хватит до сбора следующего урожая сахарной свеклы. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сахара достаточно на складах у заводов, его [хватит] до нового урожая. Около двух миллионов тонн сахара в стране есть, его хватит до сентября», — сказала Виктория Абрамченко в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде.

Вице-премьер подчеркнула, что ежегодно Россия производит около шести миллионов тонн сахара, а потребляет около 5,8 тонн. Она отметила, что дополнительно было принято решение временно запретить экспорт российского сахара.

Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В РФ предложили открыть госмагазины с фиксированными ценами. ФАС намерена провести проверки пяти крупнейших российских производителей сахара из-за роста цен.

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Запасов сахара в России хватит до сбора следующего урожая сахарной свеклы. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Сахара достаточно на складах у заводов, его [хватит] до нового урожая. Около двух миллионов тонн сахара в стране есть, его хватит до сентября», — сказала Виктория Абрамченко в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде. Вице-премьер подчеркнула, что ежегодно Россия производит около шести миллионов тонн сахара, а потребляет около 5,8 тонн. Она отметила, что дополнительно было принято решение временно запретить экспорт российского сахара. Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В РФ предложили открыть госмагазины с фиксированными ценами. ФАС намерена провести проверки пяти крупнейших российских производителей сахара из-за роста цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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