Абрамченко назвала срок, на который России хватит запасов сахара 30 марта 2022 в 23:33 Размер текста - 17 + По словам Виктории Абрамченко, в России запретили экспортировать сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Запасов сахара в России хватит до сбора следующего урожая сахарной свеклы. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Сахара достаточно на складах у заводов, его [хватит] до нового урожая. Около двух миллионов тонн сахара в стране есть, его хватит до сентября», — сказала Виктория Абрамченко в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде. Вице-премьер подчеркнула, что ежегодно Россия производит около шести миллионов тонн сахара, а потребляет около 5,8 тонн. Она отметила, что дополнительно было принято решение временно запретить экспорт российского сахара. Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В РФ предложили открыть госмагазины с фиксированными ценами. ФАС намерена провести проверки пяти крупнейших российских производителей сахара из-за роста цен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Запасов сахара в России хватит до сбора следующего урожая сахарной свеклы. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Сахара достаточно на складах у заводов, его [хватит] до нового урожая. Около двух миллионов тонн сахара в стране есть, его хватит до сентября», — сказала Виктория Абрамченко в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде. Вице-премьер подчеркнула, что ежегодно Россия производит около шести миллионов тонн сахара, а потребляет около 5,8 тонн. Она отметила, что дополнительно было принято решение временно запретить экспорт российского сахара. Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В РФ предложили открыть госмагазины с фиксированными ценами. ФАС намерена провести проверки пяти крупнейших российских производителей сахара из-за роста цен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям