30 марта 2022

СМИ: телеведущая Елена Малышева улетела из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Малышева, малышева елена
Елена Малышева улетела в США до сентября Фото:

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает telegram-канал журнала Super.ru.

Елена Малышева улетела к внукам в США, сообщает источник журнала на Первом канале. По его словам, телеведущая планирует вернуться в Россию в сентябре.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям.

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Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает telegram-канал журнала Super.ru. Елена Малышева улетела к внукам в США, сообщает источник журнала на Первом канале. По его словам, телеведущая планирует вернуться в Россию в сентябре. Ранее сообщалось, что Елена Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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