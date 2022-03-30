СМИ: телеведущая Елена Малышева улетела из России 31 марта 2022 в 02:00 Размер текста - 17 + Елена Малышева улетела в США до сентября Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает telegram-канал журнала Super.ru. Елена Малышева улетела к внукам в США, сообщает источник журнала на Первом канале. По его словам, телеведущая планирует вернуться в Россию в сентябре. Ранее сообщалось, что Елена Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает telegram-канал журнала Super.ru. Елена Малышева улетела к внукам в США, сообщает источник журнала на Первом канале. По его словам, телеведущая планирует вернуться в Россию в сентябре. Ранее сообщалось, что Елена Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям