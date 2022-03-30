30 марта 2022

В полиции Тюмени за год усилился кадровый голод

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Самый большой дефицит — в патрульно-постовой службе — 67 человек Фото:

Недокомплект штата в полиции Тюмени составляет 202 человека. Об этом 31 марта сообщил глава городского УМВД Андрей Кабанов, выступая на заседании думы Тюмени, которое транслируется онлайн. За год дефицит кадров увеличился на 50 штатных единиц.

«Штатная численность — 2092 человека. В настоящее время недокомплект составляет 202 сотрудника. Самый большой дефицит в патрульно-постовой службе (ППС) — 67 человек», — рассказал руководитель ведомства.

Год назад Кабанов отчитывался о недокомплекте в 152 человека. В ППС тогда не хватало 43 сотрудников.

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Недокомплект штата в полиции Тюмени составляет 202 человека. Об этом 31 марта сообщил глава городского УМВД Андрей Кабанов, выступая на заседании думы Тюмени, которое транслируется онлайн. За год дефицит кадров увеличился на 50 штатных единиц. «Штатная численность — 2092 человека. В настоящее время недокомплект составляет 202 сотрудника. Самый большой дефицит в патрульно-постовой службе (ППС) — 67 человек», — рассказал руководитель ведомства. Год назад Кабанов отчитывался о недокомплекте в 152 человека. В ППС тогда не хватало 43 сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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