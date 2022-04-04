04 апреля 2022

Пермские власти выкупят дворец культуры имени Чехова

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, зрительный зал, актовый зал, кресла, пустой зал
Зрительный зал дворца культуры вмещает 600 человек (фото из архива) Фото:

Власти Перми планируют приобрести дворец культуры имени Чехова в муниципальную собственность. Этот вопрос обсуждался 5 апреля на заседании инвестиционной комиссии депутатами гордумы и специалистами администрации города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми, приобрести объект планируют за 85 млн рублей.

«Мы видим целесообразность приобретения здания именно сейчас. Гайва — динамично развивающийся район. Учитывая, что в кинозале „Родина“ достаточно мало мест, мы считаем приобретение дворца нужным», передает слова вице-мэра Перми Эдуарда Хайруллина пресс-служба администрации.

Депутат пермской думы Владимир Молоковских в ходе заседания отметил нехватку мест для проведения различных мероприятий в Орджоникидзевском районе. По словам депутата, на районе целый ряд образовательных учреждений, дети из которых могли бы проводить досуг во дворце культуры.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Пермском крае Наталья Рослякова заявила, при правильном управлении имущественным комплексом дворец действительно будет востребован. По мнению Росляковой, у дворца высокая техническая мощность.

Дворец культуры им. Чехова был возведен в микрорайоне Гайва в 1957 году и ранее принадлежал заводу «Камкабель». Этот объект планируется использовать для деятельности культурно-досугового учреждения. Вместимость зала дворца составляет 600 человек.

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Власти Перми планируют приобрести дворец культуры имени Чехова в муниципальную собственность. Этот вопрос обсуждался 5 апреля на заседании инвестиционной комиссии депутатами гордумы и специалистами администрации города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми, приобрести объект планируют за 85 млн рублей. «Мы видим целесообразность приобретения здания именно сейчас. Гайва — динамично развивающийся район. Учитывая, что в кинозале „Родина“ достаточно мало мест, мы считаем приобретение дворца нужным», передает слова вице-мэра Перми Эдуарда Хайруллина пресс-служба администрации. Депутат пермской думы Владимир Молоковских в ходе заседания отметил нехватку мест для проведения различных мероприятий в Орджоникидзевском районе. По словам депутата, на районе целый ряд образовательных учреждений, дети из которых могли бы проводить досуг во дворце культуры. Региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» в Пермском крае Наталья Рослякова заявила, при правильном управлении имущественным комплексом дворец действительно будет востребован. По мнению Росляковой, у дворца высокая техническая мощность. Дворец культуры им. Чехова был возведен в микрорайоне Гайва в 1957 году и ранее принадлежал заводу «Камкабель». Этот объект планируется использовать для деятельности культурно-досугового учреждения. Вместимость зала дворца составляет 600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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