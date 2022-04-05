05 апреля 2022
04 апреля 2022

В ЯНАО нарушались права маньяков и серийных убийц

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Прокурор ЯНАО проверил исправительную колонию №18 Фото:

В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии №18 УФСИН по ЯНАО, известная также как «Полярная сова», где отбывают пожизненное наказание особо опасные убийцы и маньяки, были найдены нарушения. Учреждение с проверкой посетил прокурор ЯНАО Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверкой в деятельности администрации ИК-18 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок материально-бытового обеспечения и санитарно-гигиенического благополучия осужденных, установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии, осмотрел помещения, лично пообщался с осужденными.

В ведомстве пообещали разобраться с проблемами ИК №18. «По результатам проверки подготовлены меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», — сообщили в окружной прокуратуре.

Нарушения в колонии «Полярная сова» находят не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что учреждение с проверкой посещал заместитель прокурора округа.

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В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии №18 УФСИН по ЯНАО, известная также как «Полярная сова», где отбывают пожизненное наказание особо опасные убийцы и маньяки, были найдены нарушения. Учреждение с проверкой посетил прокурор ЯНАО Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверкой в деятельности администрации ИК-18 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок материально-бытового обеспечения и санитарно-гигиенического благополучия осужденных, установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии, осмотрел помещения, лично пообщался с осужденными. В ведомстве пообещали разобраться с проблемами ИК №18. «По результатам проверки подготовлены меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», — сообщили в окружной прокуратуре. Нарушения в колонии «Полярная сова» находят не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что учреждение с проверкой посещал заместитель прокурора округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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