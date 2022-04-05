В ЯНАО нарушались права маньяков и серийных убийц

В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии №18 УФСИН по ЯНАО, известная также как «Полярная сова», где отбывают пожизненное наказание особо опасные убийцы и маньяки, были найдены нарушения. Учреждение с проверкой посетил прокурор ЯНАО Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверкой в деятельности администрации ИК-18 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок материально-бытового обеспечения и санитарно-гигиенического благополучия осужденных, установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии, осмотрел помещения, лично пообщался с осужденными.
В ведомстве пообещали разобраться с проблемами ИК №18. «По результатам проверки подготовлены меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», — сообщили в окружной прокуратуре.
Нарушения в колонии «Полярная сова» находят не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что учреждение с проверкой посещал заместитель прокурора округа.
В ходе надзорных мероприятий в исправительной колонии №18 УФСИН по ЯНАО, известная также как «Полярная сова», где отбывают пожизненное наказание особо опасные убийцы и маньяки, были найдены нарушения. Учреждение с проверкой посетил прокурор ЯНАО Виктор Эпп, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверкой в деятельности администрации ИК-18 выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок материально-бытового обеспечения и санитарно-гигиенического благополучия осужденных, установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки Эпп обошел территорию колонии, осмотрел помещения, лично пообщался с осужденными. В ведомстве пообещали разобраться с проблемами ИК №18. «По результатам проверки подготовлены меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», — сообщили в окружной прокуратуре. Нарушения в колонии «Полярная сова» находят не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что учреждение с проверкой посещал заместитель прокурора округа.