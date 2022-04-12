В Кургане реанимобиль для детей отдали приюту для животных

13 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Курганский перинатальный центр отдал реанимобиль приюту для животных Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганский перинатальный центр передал реанимационный автомобиль для новорожденных детей приюту для бездомных животных. Вопрос о передаче имущества в собственность муниципалитета обсуждали депутаты гордумы на комиссии, сообщил URA.RU курганский депутат Иван Камшилов. «Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимации новорожденных передается из Курганского областного перинатального центра в муниципальную собственность. Реанимобиль планируется передать муниципальному приюту для перевозки больных животных. В результате снижения рождаемости есть свои плюсы. Для бездомных животных», — сообщил Иван Камшилов. Согласно документам, реанимобиль на базе УАЗ 2006 года выпуска. Вопрос о передаче его в муниципальную собственность будет вынесен на ближайшее заседание гордумы Кургана. URA.RU направило запрос в департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается снижение рождаемости населения и рост смертности. Из-за снижения рождаемости в области готовятся к тому, что курганские детсады окажутся на грани закрытия из-за отсутствия воспитанников. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский перинатальный центр передал реанимационный автомобиль для новорожденных детей приюту для бездомных животных. Вопрос о передаче имущества в собственность муниципалитета обсуждали депутаты гордумы на комиссии, сообщил URA.RU курганский депутат Иван Камшилов. «Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимации новорожденных передается из Курганского областного перинатального центра в муниципальную собственность. Реанимобиль планируется передать муниципальному приюту для перевозки больных животных. В результате снижения рождаемости есть свои плюсы. Для бездомных животных», — сообщил Иван Камшилов. Согласно документам, реанимобиль на базе УАЗ 2006 года выпуска. Вопрос о передаче его в муниципальную собственность будет вынесен на ближайшее заседание гордумы Кургана. URA.RU направило запрос в департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается снижение рождаемости населения и рост смертности. Из-за снижения рождаемости в области готовятся к тому, что курганские детсады окажутся на грани закрытия из-за отсутствия воспитанников.