12 апреля 2022

В Кургане реанимобиль для детей отдали приюту для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский перинатальный центр отдал реанимобиль приюту для животных Фото:

Курганский перинатальный центр передал реанимационный автомобиль для новорожденных детей приюту для бездомных животных. Вопрос о передаче имущества в собственность муниципалитета обсуждали депутаты гордумы на комиссии, сообщил URA.RU курганский депутат Иван Камшилов.

«Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимации новорожденных передается из Курганского областного перинатального центра в муниципальную собственность. Реанимобиль планируется передать муниципальному приюту для перевозки больных животных. В результате снижения рождаемости есть свои плюсы. Для бездомных животных», — сообщил Иван Камшилов.

Согласно документам, реанимобиль на базе УАЗ 2006 года выпуска. Вопрос о передаче его в муниципальную собственность будет вынесен на ближайшее заседание гордумы Кургана. URA.RU направило запрос в департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается снижение рождаемости населения и рост смертности. Из-за снижения рождаемости в области готовятся к тому, что курганские детсады окажутся на грани закрытия из-за отсутствия воспитанников.

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Курганский перинатальный центр передал реанимационный автомобиль для новорожденных детей приюту для бездомных животных. Вопрос о передаче имущества в собственность муниципалитета обсуждали депутаты гордумы на комиссии, сообщил URA.RU курганский депутат Иван Камшилов. «Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимации новорожденных передается из Курганского областного перинатального центра в муниципальную собственность. Реанимобиль планируется передать муниципальному приюту для перевозки больных животных. В результате снижения рождаемости есть свои плюсы. Для бездомных животных», — сообщил Иван Камшилов. Согласно документам, реанимобиль на базе УАЗ 2006 года выпуска. Вопрос о передаче его в муниципальную собственность будет вынесен на ближайшее заседание гордумы Кургана. URA.RU направило запрос в департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается снижение рождаемости населения и рост смертности. Из-за снижения рождаемости в области готовятся к тому, что курганские детсады окажутся на грани закрытия из-за отсутствия воспитанников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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