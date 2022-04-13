Пермяк торговал из машины опасной колбасой

Продукцию изъяли и уничтожили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) местный житель продавал опасные мясные продукты. Его заметили во время рейда по местам несанкционированной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В ходе рейда совместно с администрацией и полицией обнаружили, что по ул. Федосеева, 28а на улице торгует мужчина. На мобильной витрине была продукция из мяса свинины: рулет столичный, грудинка деликатесная, карбонат российский, щековина по-венгерски — все без маркировки», — указали в пресс-службе надзорного органа.

На товаре не было даты, когда произведена колбаса, срока годности, наименования производителя и каких-либо других отметок. Всю продукции общим весом 8,8 кг изъяли и уничтожили. В отношении продавца возбудили административное производство. Мужчине выписали штраф — 2000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермские магазины поставщик отправлял просроченную курицу. Предпринимателя так же оштрафовали.