Тюменская антипрививочница засудила федеральный санаторий

Женщина отказалась ставить прививку от COVID, за что ее отстранили от работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Санитарка федерального реабилитационного центра «Тараскуль» (Тюмень), отстраненная за отказ поставить прививку от коронавируса, отсудила у начальства зарплату за все время, пока ее не допускали к работе. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Олеся М. обратилась в суд с иском к центру реабилитации ФСС РФ „Тараскуль“ о признании приказа об отстранении от работы незаконным, оплате времени вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования мотивированы тем, что истица была отстранена от работы без сохранения заработной платы, так как у нее отсутствовала прививка от коронавируса», — говорится в тексте судебного акта по делу.

Тюменка числится в «Тараскуле» в должности санитарки. Женщина настаивала, что ее профессия не относится к категории тех, где обязательна профилактическая вакцинация. Кроме того, по ее мнению, начальство не может заставить ее прививаться, а главный санитарный врач (Галина Шарухо, глава Роспотребнадзора региона) не в праве требовать от работодателя отстранять непривитых сотрудников.

Суд признал, что деятельность «Тараскуля» и работа тюменки не входят в перечень тех, где требуется обязательная вакцинация. Поэтому отстранение женщины было незаконным.

Реабилитационный центр обязали выплатить сотруднице зарплату за все время, пока она не работала, а именно — за 74 дня. Ей также должны возместить понесенный моральный вред,

Согласно данным базы суда, решение было оспорено. Апелляцию подал как ответчик, так и третье лицо — управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Новое слушание пока не состоялось.

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