В мэрии Перми нашли новый источник доходов от горожан

Штраф будет накладываться за незаконную вырубку деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми, по новым правилам, собственники земельных участков должны заплатить в бюджет деньги за вырубленные деревья и кустарники. Компенсировать урон также можно, высадив новые растения, говорится в сообщении на сайте мэрии.

«В случае осуществления сноса без получения разрешения, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Для граждан он составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 30 тысяч рублей», — написано на портале.

Изменения связаны с принятием закона «Об озелененных территориях Пермского края». Управление по экологии и природопользованию администрации Перми будет проводить регулярный мониторинг озелененных территорий с целью предотвращения сноса деревьев и кустарников без получения разрешения и привлечения виновных лиц.

URA.RU уже сообщало ранее о штрафах за вред, причиненный растениям, занесенным в Красную книгу. Такой виновник также должен будет дополнительно возместить нанесенный природе ущерб.