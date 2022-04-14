14 апреля 2022

В мэрии Перми нашли новый источник доходов от горожан

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Штраф будет накладываться за незаконную вырубку деревьев Фото:

В Перми, по новым правилам, собственники земельных участков должны заплатить в бюджет деньги за вырубленные деревья и кустарники. Компенсировать урон также можно, высадив новые растения, говорится в сообщении на сайте мэрии.

«В случае осуществления сноса без получения разрешения, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Для граждан он составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 30 тысяч рублей», — написано на портале.

Изменения связаны с принятием закона «Об озелененных территориях Пермского края». Управление по экологии и природопользованию администрации Перми будет проводить регулярный мониторинг озелененных территорий с целью предотвращения сноса деревьев и кустарников без получения разрешения и привлечения виновных лиц.

URA.RU уже сообщало ранее о штрафах за вред, причиненный растениям, занесенным в Красную книгу. Такой виновник также должен будет дополнительно возместить нанесенный природе ущерб.

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В Перми, по новым правилам, собственники земельных участков должны заплатить в бюджет деньги за вырубленные деревья и кустарники. Компенсировать урон также можно, высадив новые растения, говорится в сообщении на сайте мэрии. «В случае осуществления сноса без получения разрешения, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Для граждан он составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических — от 20 до 30 тысяч рублей», — написано на портале. Изменения связаны с принятием закона «Об озелененных территориях Пермского края». Управление по экологии и природопользованию администрации Перми будет проводить регулярный мониторинг озелененных территорий с целью предотвращения сноса деревьев и кустарников без получения разрешения и привлечения виновных лиц. URA.RU уже сообщало ранее о штрафах за вред, причиненный растениям, занесенным в Красную книгу. Такой виновник также должен будет дополнительно возместить нанесенный природе ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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