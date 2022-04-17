Туринцы скорбят по погибшему земляку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Туринская Слобода (Свердловская область), старший лейтенант Никита Хворов погиб во время российской спецоперации на Украине. На своей официальной странице во «ВКонтакте» районная администрация выразила соболезнования родным и близким солдата.

«Администрация Слободо-Туринского муниципального района выражает слова соболезнования родным и близким Хворова Никиты Алексеевича, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине. Мы всегда будем помнить этого замечательного парня со смущенной улыбкой на губах», — говорится в сообщении.

Никита Хворов родился и вырос в Туринской Слободе, позже окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище по специальности инженер-сапер. Служил по распределению в городе Ростов Великий, был награжден медалью «За разминирование», и в 2021 году получил звание старший лейтенант.

К соболезнованиям присоединился и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий. «Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, всем слободотуринцам, по поводу гибели Никиты Алексеевича Хворова, старшего лейтенанта, инженера-сапера. Никита не прятался за спины товарищей, служил честно. Память о герое сохраним в наших сердцах», — написал в посте в соцсети «Вконтакте» Шептий.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. ВС РФ предлагают противникам сдаваться в плен, обещая сохранить им жизнь. При этом взятые в плен матросы морской пехоты ВСУ рассказали, что руководство армии Украины запрещало им сдаваться под угрозой расстрела.

Фото: Администрация Слободо-Туринского муниципального района, страница во «ВКонтакте»

Фото: Администрация Слободо-Туринского муниципального района, страница во «ВКонтакте»

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