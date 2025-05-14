Лучшие педагоги ХМАО смогут получить премию в 500 тысяч рублей

В ХМАО готовится постановление о изменении привил конкурса «Педагог-новатор». При одобрении проекта, конкурс станет «отбором лучших педагогов», а премия за него составит 500 тысяч рублей.
«Постановление… В наименовании слова «победителям конкурса? «Педагог-новатор»» заменить словами «лучшим педагогам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»… Премию лучшим педагогам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры предоставляет департамент путем перечисления денежных средств на их счета, открытые в кредитных организациях, в размере ? 500 тысяч рублей каждому», — написано в документе.
Еще одно важное изменение коснется количества победителей. Если раньше их было 22, то теперь станет пять. Победа будет присуждаться в пяти номинациях: «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации», «Лучший педагог дошкольной образовательной организации», «Лучший педагог дополнительного образования детей», «Педагог-новатор» и «Педагог-наставник». Для участия в отборе необходим опыт работы от трех лет, а также удовлетворенность учеников педагогом не ниже 95%.
Сразу три преподавателя из Ханты-Мансийска вошли в число призеров регионального этапа конкурса профмастерства «Педагог года Югры — 2025». Лучших в профессии поздравили власти окружной столицы.
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