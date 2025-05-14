Профзаболевание обернулось для пермяка полуторамиллионной выплатой

Помощник бурильщика из Пермского края через суд взыскал с работодателя 1,5 млн рублей после 26 лет работы во вредных условиях. Мужчине диагностировали профессиональное заболевание, приведшее к частичной потере трудоспособности. Об этом сообщается на сайте регионально госинспекции труда.
«Соликамский городской суд обязал работодателя выплатить около 1,5 млн рублей помощнику бурильщика, получившему профессиональное заболевание за 26 лет работы во вредных условиях. Мужчина трудился в ООО „Буровая компания „Евразия“ (бывшее ЗАО „Лукойл-Бурение-Пермь“) с 1999 года“, — уточнили в ведомстве.
Условия труда на рабочих местах квалифицировались как вредные (класс 3.2) из-за повышенного уровня шума, вибрации и тяжести трудового процесса. В результате многолетней работы у мужчины развился плечелопаточный периартроз справа, приведший к 30% утрате профессиональной трудоспособности и ограничению подвижности руки.
Согласно коллективному договору и отраслевому соглашению нефтегазовой отрасли, работодатель обязан производить единовременную выплату при утрате профессиональной трудоспособности вследствие профзаболевания. Соликамский городской суд удовлетворил иск работника, постановив выплатить 579 870 рублей единовременной выплаты и 900 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что работника автотранспортного предприятия в Перми зажало между машиной и отвалом стоящего рядом бульдозера. По иску прокуратуры в пользу пострадавшего мужчины и его близких родственников с работодателя взыскано 1,35 млн рублей.
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