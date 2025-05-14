14 мая 2025

В ЕР раскрыли, кто заявился на праймериз в 2025 году

На выборы-2025 заявилось больше женщин и молодых людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Генсовета ЕР сообщил, что праймериз стали популярнее у женщин и россиян до 35 лет
Секретарь Генсовета ЕР сообщил, что праймериз стали популярнее у женщин и россиян до 35 лет Фото:

Интерес россиян в возрасте до 35 лет и женщин к выборам вырос в сравнении с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные по итогам выдвижения на предварительное голосование «Единой России». Их озвучил Владимир Якушев на встрече с федеральными журналистами.

По данным Якушева, участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше в сравнении с 2024 годом. Политика стала популярнее и среди женщин: в этом году среди участников праймериз их 40% (в 2024 году было 30%). Примут участие в праймериз 940 участников СВО.

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин возвращает женщин на посты глав регионов. Так, 19 марта 2025 года врио губернатора Ненецкого автономного округа стала экс-глава правительства Запорожья Ирина Гехт. А в ноябре 2024 года исполняющей обязанности главы Еврейской АО назначена бывший начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

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Интерес россиян в возрасте до 35 лет и женщин к выборам вырос в сравнении с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные по итогам выдвижения на предварительное голосование «Единой России». Их озвучил Владимир Якушев на встрече с федеральными журналистами. По данным Якушева, участников в возрасте до 35 лет стало на 15% больше в сравнении с 2024 годом. Политика стала популярнее и среди женщин: в этом году среди участников праймериз их 40% (в 2024 году было 30%). Примут участие в праймериз 940 участников СВО. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин возвращает женщин на посты глав регионов. Так, 19 марта 2025 года врио губернатора Ненецкого автономного округа стала экс-глава правительства Запорожья Ирина Гехт. А в ноябре 2024 года исполняющей обязанности главы Еврейской АО назначена бывший начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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