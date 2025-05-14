Единороссы поддержат участников военных конфликтов

Меры по поддержке ветеранов военных конфликтов в Чечне, Афганистане и Сирии войдут в новую программу, с которой Единая Россия пойдет на выборы в Госдуму-2026. Это анонсировал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«В нашей программе мы охватим ветеранов всех боевых действий. Никого забывать нельзя!», — подчеркнул секретарь Генсовета.
На декабрьском съезде в 2024 году «Единая Россия» обновила свою Народную программу, дополнив ее мерами поддержки участников СВО. В это направление вошло 13 положений — от трудоустройства ветеранов боевых действий до юридической помощи.
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