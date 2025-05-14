14 мая 2025

Единороссы поддержат участников военных конфликтов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕР включит в новую программу меры поддержки для участников локальных конфликтов
ЕР включит в новую программу меры поддержки для участников локальных конфликтов Фото:

Меры по поддержке ветеранов военных конфликтов в Чечне, Афганистане и Сирии войдут в новую программу, с которой Единая Россия пойдет на выборы в Госдуму-2026. Это анонсировал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«В нашей программе мы охватим ветеранов всех боевых действий. Никого забывать нельзя!», — подчеркнул секретарь Генсовета.

На декабрьском съезде в 2024 году «Единая Россия» обновила свою Народную программу, дополнив ее мерами поддержки участников СВО. В это направление вошло 13 положений — от трудоустройства ветеранов боевых действий до юридической помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Меры по поддержке ветеранов военных конфликтов в Чечне, Афганистане и Сирии войдут в новую программу, с которой Единая Россия пойдет на выборы в Госдуму-2026. Это анонсировал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. «В нашей программе мы охватим ветеранов всех боевых действий. Никого забывать нельзя!», — подчеркнул секретарь Генсовета. На декабрьском съезде в 2024 году «Единая Россия» обновила свою Народную программу, дополнив ее мерами поддержки участников СВО. В это направление вошло 13 положений — от трудоустройства ветеранов боевых действий до юридической помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...