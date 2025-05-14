14 мая 2025

На Западе рассказали, чем грозят Зеленскому переговоры в Стамбуле

Подполковник Боссхард: Зеленский угодил в ловушку из-за переговоров в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
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У Зеленского нет козырей на переговорах
У Зеленского нет козырей на переговорах Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский попал в ловушку, поскольку у него нет козырей для переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал подполковник в отставке Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард.

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — передает Sputnik слова Боссхарда. По мнению эксперта, у России выгодные позиции на переговорах с Украиной. Он добавил, что Зеленский уже проиграл и не имеет позитивных перспектив.

Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рассказал, что Россия не позволит киевскому режиму устроить из мирных переговоров в Турции свойственное Зеленскому шоу. Он добавил, что Украина может устроить провокации для срыва процесса урегулирования конфликта.

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Украинский президент Владимир Зеленский попал в ловушку, поскольку у него нет козырей для переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал подполковник в отставке Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард. «Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — передает Sputnik слова Боссхарда. По мнению эксперта, у России выгодные позиции на переговорах с Украиной. Он добавил, что Зеленский уже проиграл и не имеет позитивных перспектив. Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рассказал, что Россия не позволит киевскому режиму устроить из мирных переговоров в Турции свойственное Зеленскому шоу. Он добавил, что Украина может устроить провокации для срыва процесса урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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