Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы в США за контрабанду лягушачьих эмбрионов

Научному сотруднику из России Ксении Петровой может грозить до 20 лет лишения свободы за попытку контрабанды эмбрионов лягушки. Об этом сообщает Министерство юстиции США на своем официальном сайте.
«Ксения Петрова обвиняется в незаконном экспорте биологических образцов, а именно эмбрионов Xenopus laevis, без необходимого разрешения и с нарушением федеральных законов США. Ей грозит до 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении Минюста, передают РИА Новости.
Петрова была задержана иммиграционными властями США за недекларирование эмбрионов лягушки. Инцидент произошел в аэропорту Бостона. Адвокат Петровой Григорий Романовский, комментируя ситуацию, отметил, что агенты иммиграционной службы действовали законно.
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