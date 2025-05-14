14 мая 2025

Челябинским коммерсантам предлагают вложиться в турецкий бизнес. Скрин

В Магнитогорске продают турецкие дробильные комплексы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дробильное оборудование готовы доставить из Анкары
Дробильное оборудование готовы доставить из Анкары Фото:

В Магнитогорске Челябинской области потенциальным инвесторам предложили приобрести дробильно-сортировочное оборудование из Турции. Стоимость производственных комплексов составляет от 150 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Пpeдcтавитeльство кpупнeйшeгo туpецкого произвoдителя дрoбильно-сopтиpoвoчнoго обopудовaния, товaр в наличии в Анкаpе (Tурция). Вoзможны пocтaвки oбоpудoвания кaк oтдельнo (бункеp, питaтель, дрoбилка, гpохoт, пecкомойка, конвейерное оборудование и т.п.), так и комплексно. Сроки поставки в РФ в зависимости от региона и выбранного типа оборудования с момента получения оплаты от одного месяца до полугода! Цена 180 млн рублей», — сообщается на сайте «Авито».

Еще из одного объявления следует, что при покупке мобильного комплекса стоимостью 150 млн рублей клиентам предлагается обеспечение запасными частями и расходными материалами, а также гарантия в течение 24 месяцев. Производитель готов изготовить оборудование по индивидуальному техническому заданию, запустить комплекс в России и обучить персонал.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области продавали технику китайской компании. В частности, желающим предлагали приобрести гусеничный кран за 47 млн рублей.

Турецкая фирма предложила оборудование предпринимателям Челябинской области
Турецкая фирма предложила оборудование предпринимателям Челябинской области
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В Магнитогорске Челябинской области потенциальным инвесторам предложили приобрести дробильно-сортировочное оборудование из Турции. Стоимость производственных комплексов составляет от 150 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Пpeдcтавитeльство кpупнeйшeгo туpецкого произвoдителя дрoбильно-сopтиpoвoчнoго обopудовaния, товaр в наличии в Анкаpе (Tурция). Вoзможны пocтaвки oбоpудoвания кaк oтдельнo (бункеp, питaтель, дрoбилка, гpохoт, пecкомойка, конвейерное оборудование и т.п.), так и комплексно. Сроки поставки в РФ в зависимости от региона и выбранного типа оборудования с момента получения оплаты от одного месяца до полугода! Цена 180 млн рублей», — сообщается на сайте «Авито». Еще из одного объявления следует, что при покупке мобильного комплекса стоимостью 150 млн рублей клиентам предлагается обеспечение запасными частями и расходными материалами, а также гарантия в течение 24 месяцев. Производитель готов изготовить оборудование по индивидуальному техническому заданию, запустить комплекс в России и обучить персонал. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области продавали технику китайской компании. В частности, желающим предлагали приобрести гусеничный кран за 47 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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