14 мая 2025

Итальянского депутата выгнали из парламента за шутку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата удалили с заседания
Депутата удалили с заседания Фото:

Члена оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи выпроводили из зала заседаний парламента Италии. Политик пришел в палату депутатов накрывшись простыней как привидение. Об этом сообщило итальянское телевидение.

«Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер-министр страны Джорджи Мелони, выкрикивая упреки в ее адрес из-за референдума по вопросам гражданства и трудового законодательства», — передает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал.

Уточняется, что Мелани улыбалась, когда депутата выводили из зала. Она снимала происходящее на телефон.

Ранее Мелони заявила, что в Европе устали от украинского конфликта. Она добавила, что необходимо искать выход в ходе урегулирования кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члена оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи выпроводили из зала заседаний парламента Италии. Политик пришел в палату депутатов накрывшись простыней как привидение. Об этом сообщило итальянское телевидение. «Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер-министр страны Джорджи Мелони, выкрикивая упреки в ее адрес из-за референдума по вопросам гражданства и трудового законодательства», — передает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал. Уточняется, что Мелани улыбалась, когда депутата выводили из зала. Она снимала происходящее на телефон. Ранее Мелони заявила, что в Европе устали от украинского конфликта. Она добавила, что необходимо искать выход в ходе урегулирования кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...