Прощание с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко: фоторепортаж

В среду, 14 мая 2025, в Москве проводили в последний путь экс-главу Центробанка Виктора Геращенко. Церемония прощания прошла в здании Центральной клинической больницы, где собрались десятки людей. Фоторепортаж URA.RU с места события показывает, как провожали в последний путь финансиста, скончавшегося 11 мая на 88-м году жизни.
Среди пришедших проститься с Геращенко были замечены как действующие руководители финансовой сферы, так и ветераны отрасли. Нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина в траурной речи отметила особый характер своего предшественника: «Он не оставлял никого равнодушным своей решительностью, своими острыми высказываниями. Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие бы уклонились».
На церемонии также присутствовали бывший премьер-министр Сергей Степашин, назвавший покойного «настоящим Гераклом банковского дела», экс-сенатор Александр Торшин. Присутствовали и почетный президент Финансового университета Алла Грязнова, и вице-президент РСПП Александр Мурычев.
После церемонии прощания Виктора Геращенко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. За свою долгую карьеру финансист руководил главным банком страны в самые непростые периоды — дважды возглавлял Госбанк СССР и дважды Банк России. Именно благодаря его усилиям после дефолта 1998 года удалось стабилизировать курс рубля и вывести экономику из кризиса. За заслуги перед отечеством Геращенко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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