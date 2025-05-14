Прощание с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко: фоторепортаж

В Москве простились с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2004–2007 годах Геращенко возглавлял совет директоров НК «ЮКОС»
В 2004–2007 годах Геращенко возглавлял совет директоров НК «ЮКОС» Фото:

В среду, 14 мая 2025, в Москве проводили в последний путь экс-главу Центробанка Виктора Геращенко. Церемония прощания прошла в здании Центральной клинической больницы, где собрались десятки людей. Фоторепортаж URA.RU с места события показывает, как провожали в последний путь финансиста, скончавшегося 11 мая на 88-м году жизни.

Среди пришедших проститься с Геращенко были замечены как действующие руководители финансовой сферы, так и ветераны отрасли. Нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина в траурной речи отметила особый характер своего предшественника: «Он не оставлял никого равнодушным своей решительностью, своими острыми высказываниями. Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие бы уклонились».

На церемонии также присутствовали бывший премьер-министр Сергей Степашин, назвавший покойного «настоящим Гераклом банковского дела», экс-сенатор Александр Торшин. Присутствовали и почетный президент Финансового университета Алла Грязнова, и вице-президент РСПП Александр Мурычев.

После церемонии прощания Виктора Геращенко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. За свою долгую карьеру финансист руководил главным банком страны в самые непростые периоды — дважды возглавлял Госбанк СССР и дважды Банк России. Именно благодаря его усилиям после дефолта 1998 года удалось стабилизировать курс рубля и вывести экономику из кризиса. За заслуги перед отечеством Геращенко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду, 14 мая 2025, в Москве проводили в последний путь экс-главу Центробанка Виктора Геращенко. Церемония прощания прошла в здании Центральной клинической больницы, где собрались десятки людей. Фоторепортаж URA.RU с места события показывает, как провожали в последний путь финансиста, скончавшегося 11 мая на 88-м году жизни. Среди пришедших проститься с Геращенко были замечены как действующие руководители финансовой сферы, так и ветераны отрасли. Нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина в траурной речи отметила особый характер своего предшественника: «Он не оставлял никого равнодушным своей решительностью, своими острыми высказываниями. Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие бы уклонились». На церемонии также присутствовали бывший премьер-министр Сергей Степашин, назвавший покойного «настоящим Гераклом банковского дела», экс-сенатор Александр Торшин. Присутствовали и почетный президент Финансового университета Алла Грязнова, и вице-президент РСПП Александр Мурычев. После церемонии прощания Виктора Геращенко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. За свою долгую карьеру финансист руководил главным банком страны в самые непростые периоды — дважды возглавлял Госбанк СССР и дважды Банк России. Именно благодаря его усилиям после дефолта 1998 года удалось стабилизировать курс рубля и вывести экономику из кризиса. За заслуги перед отечеством Геращенко был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...