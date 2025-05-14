Кремль раскрыл, кто будет присутствовать на переговорах с Украиной

Россию на переговорах в Стамбуле представят, кроме самих переговорщиков, несколько экспертов. В их число вошли первый заместитель начальника информации управления ГШ ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Утвердить следующий состав экспертов для переговоров с Украиной: Александр Зорин – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России, Владимир Шевцов – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине держится в секрете и будет объявлен только после указания президента. Переговоры пройдут в Стамбуле 15 мая, в них также примут участие делегации Украины, которую возглавит Владимир Зеленский, и США, которые отправят для мониторинга своих представителей.
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